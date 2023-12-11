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США призывают Израиль завершить военную операцию в Газе до конца 2023 года

США призывают Израиль завершить военную операцию в Газе до конца 2023 года

США заявили, что Израилю необходимо завершить военную кампанию в секторе Газа к новому году. Согласно The Economist, это было сказано госсекретарём США Энтони Блинкеном во время его последнего визита в Израиль.

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