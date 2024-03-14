Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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За что карали чиновников при Сталине

За что карали чиновников при Сталине

Сегодня мало кто помнит, что Сталинский уголовный кодекс носил явный классовый характер. Это был закон именно победившего рабочего и крестьянина.

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Комментарии
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Андрей Павлов
У Сталина не было своихнебросаемых, отсюда такой кодекс. Страшно подумать, что было бы со страной, если бы Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков и т.п. остались у власти.
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5 час.
Олег Самойлов
ВЕРНО! Сталин со подельники предавал и бросал людей не по одному, не десятками, а СОТНЯМИ ТЫСЯЧ! И никаких вопросов у вас, камуниздятины, НЕ возникало! Ссали вякнуть! Знали, что пуля ждет своего клиента!
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1 час.
вячеслав рюмин
Ага затявкали правозащитнички, забздели деятели блеющие, что Сталин всех отправил в ГУЛАГ. Совершенно правомерный кодекс-не нарушай, ничего тебе не будет. Дерьма, скопившегося в креслах так много, что всех, кто не держал в руках кайло необходимо учить на стройках подальше от столицы.
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1 час.

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