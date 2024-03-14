За что карали чиновников при Сталине

Андрей Павлов У Сталина не было своихнебросаемых, отсюда такой кодекс. Страшно подумать, что было бы со страной, если бы Троцкий, Каменев, Зиновьев, Рыков и т.п. остались у власти.

Олег Самойлов ВЕРНО! Сталин со подельники предавал и бросал людей не по одному, не десятками, а СОТНЯМИ ТЫСЯЧ! И никаких вопросов у вас, камуниздятины, НЕ возникало! Ссали вякнуть! Знали, что пуля ждет своего клиента!