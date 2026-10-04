Жена Роналду Родригес удалила пост с критикой главного тренера сборной Португалии

Супруга нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес удалила из соцсети пост с критикой в адрес главного тренера национальной команды Жорже Жезуша, сообщает A Bola.
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