Уйдут или не уйдут? О наступлении или отступлении ВСУ в Курской области

ВТ

Врам Тавризов

Статья хорошая, но дьявол в деталях Например, враг порушил все современные средства связи, погранцы - герои, как всегда, первый удар - на них, враг использует современные средства разведки и целеуказания, степень готовности наших внутренних частей резерва МО - была именно текущая, а не для выдвижения по боевой задаче, только полный невменяемый человек может предугадать то, что враг, ведя боевые действия далеко от границ противника, бросив основной фронт, который трещит и почти ломается, попрет живой силой туда, где его просто о200 -тят и тп Это я к тому, что аналитики-опера всех штабов наших войск, независимо от того, где стоят войска- в прифронтовой, фронтовой и других местах их резервного даже нахождения - должны качать всю возможную уже накопленную «коллекцию» в общем-то незамысловатых, главным образом нахрапных , действий врага, чтобы иметь ответы на любые действия нациков Вплоть до их действий людского состава против мирного населения «вживую», т е не не обстрелами издалека Думается, Герасимов вправе и будет настырно требовать этого от всех оперштабов, начиная с батальонного уровня до армий