Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Абросимов
    Мужичок, зажиточный класс в США и Германии это бизнесмены и предприниматели. И то не все"Богатое сытое" п...
  • nadejda Nemchenko
    Всех, кроме Шамана, гнать поганой метлой! Зачем нам эти не туда ориентированные во всех смыслах???А Агутины зажрались..."Выступать с Шама...
  • Наталия
    Согласна, ведь если бы не общественный резонанс, он бы и дальше мог проповедовать  студентам свои взгляды. А рыба (МГ...Очищение продолжа...

Акунин еа пранке удивился, почему его не забанили в России

В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Чхартишвили удивляется, почему его до сих пор продают в России:«У них там сидит какой-то очень умный и хитрый человек: они никого из нас – иноагентов – не запретили», поэтому его книги продолжают бить рекорды продаж в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх