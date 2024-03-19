Сенатор Рид: США хотят, чтобы в 2025 году весь Крым был в зоне досягаемости ВСУ

Соединенные Штаты рассчитывают, что оказание военной помощи даст украинским войскам в 2025 году возможность наносить удары по всей территории Крыма, заявил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.
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