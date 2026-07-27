Американец разбогател на 78 млн рублей благодаря старинной монете

Житель Иллинойса стирал защитный слой лотерейного билета монетой, которую считает талисманом.В штате Иллинойс мужчина приобрел лотерейный билет стоимостью пять долларов и неожиданно стал обладателем миллиона долларов, причем это событие совпало с его днем рождения.