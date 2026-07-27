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Царьград

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Американец разбогател на 78 млн рублей благодаря старинной монете

Американец разбогател на 78 млн рублей благодаря старинной монете

Житель Иллинойса стирал защитный слой лотерейного билета монетой, которую считает талисманом.В штате Иллинойс мужчина приобрел лотерейный билет стоимостью пять долларов и неожиданно стал обладателем миллиона долларов, причем это событие совпало с его днем рождения.

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