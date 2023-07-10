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"Полиция на месте, тачка в мясо": жесткое ДТП с кабриолетом на трассе в Приморье - видео

"Полиция на месте, тачка в мясо": жесткое ДТП с кабриолетом на трассе в Приморье - видео

Жесткая авария с кабриолетом произошла сегодня, 10 июля, на трассе в Приморье. Кадрами с места событий поделились в Tg-канале autogarant_vl (18+).

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