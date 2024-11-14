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«Какая-то старая шляпа будет учить нас жизни»: в сети жестко ответили вконец зарвавшейся Лолите

«Какая-то старая шляпа будет учить нас жизни»: в сети жестко ответили вконец зарвавшейся Лолите

Интересная жизнь с Vera Star Все-таки поразительные люди эти наши звезды. Когда у них все хорошо и деньги льются в их глубокие карманы рекой, они на простой народ смотрят свысока, дескать, плебеи, куда вам до нас.

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Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Запарили пиарить эту старую кошёлку, вон мужик её боровичёк сбежал от неё, теперь чистенький и в ус не дует. Милявская таперича как Зеля, токсичная дюже...
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3 час.
EB
Elena Boyer
Такие как она просто-напросто развращают молодежь
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2 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
вроде как  последний пятый муж  сделал ноги от бабушкиЛолиты!!1
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