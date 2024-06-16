ЦАХАЛ вводит ежедневные тактические паузы в боях

Это необходимо для увеличения объёмов гуманитарной помощи.фото: idf.il--> Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о введении ежедневных тактических пауз в боевых действиях с 08:00 до 19:00 (время совпадает с московским) в южной части сектора Газа.
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