Сплю с сыном мужа

Женские страстиОбществоСплю с сыном мужа Мне 34, мужу 45, мы живем вместе 7 лет. У него от первого брака сын, которому сейчас 22, и очень похож на мужа почти всем.Вернуться к статье259НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГончаровБлядь вы конченная !!!, больше нечего сказать!АРАлександр Киевская РусьКонечно, нечего. Если нет ума, считай калека!KarmadonНо не проститутка же? Проститутка за деньги, а блядь - в свое удовольствие. И на здоровье!ЕленаМуж старый. А женщине нужен мужчина. Зачем далеко ходить если под боком готовый любовник. От него кстати и родить можно. Пока не старый семя не гнилое как у старого мужикаВладимир EвтушенкоВ 45 старый? У вас с головой не всё в порядке, просто баба шлюха.АРАлександр Киевская РусьСогласен на 100%! Проводились исследования. Чем старше родители, тем неполноценнее дети.ЕленаДа старый!. 45 лет для мужчины это рассвет сил.. но не для 35 летней!.просто уж живут и живут.. семья типа. Привыкли. Все конечно резные.. но тем не менее 45 не 35Владимир EвтушенкоПерл глупости.Wlad WladЧлен с вагиной ровесников не ищут. А все "моральные принципы" фемизданутое "общество потребления" давно слило в канализацию.White VolgaЕсли уж бл@дь, зачем об этом на весь мир заявлять?RRosomahaкак это не банально, только блядь она и в Африке блядь, а истории, что муж постоянно занят, это уже говорит о том, что и умишка у шалав куцый, никакого полёта фантазии...Максим ШишкинКакая мерзость…натальяНе ужели так свербит между ног что полностью мозги отключаются.читаешь и какое омерзение чувствуешь к этой озабоченной сукеАРАлександр Киевская РусьЯ сомневаюсь, что вы женщина.KarmadonПравильно. Если с мужем получается не очень - купи себе "дылду" по размеру, да забавляйся в свое удовольствие.Wlad WladДа ладно, это всего лишь ПАСЫНОК. А все больше "образованных" САМОК спят СО СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ.alexanderТрудно это представить! Чем это можно доказать?AKAlexander KneperИнцест штука мерзская, но к сожалению имеет место быть. Известен с глубокой древности. Еще египетские фараоны спали со своими сестрами. Это было освящено обычаем. Но в данном случае это в общем то обычная измена, а не инцест.AKAlexander KneperИнцест штука мерзская, но к сожалению имеет место быть. Известен с глубокой древности. Еще египетские фараоны спали со своими сестрами. Это было освящено обычаем. Ну и пресловутый "Эдипов комплекс" когда сын спит не с мачехой, а с собственной матерью (( ; Но в данном случае это в общем то обычная измена, а не инцест.Владимир EвтушенкоВы лицемер, оправдывающий шлюу. А здесь инцеста нет и в поминен.AKAlexander KneperВо первых не оправдываю, просто отметил, что это не инцест. А во вторых если женщина изменяет мужу, то она по вашему шлюха. Ну а если муж изменяет жене, кто он тогда "шлюх"-кобель, или мужику можно ?!АРАлександр Киевская РусьТрахайтесь на здоровье и не забивайте голову нравственными бреднями родом из средневековья. Другой альтернативы все равно нет при равнодушном муже.Wlad WladКстати об инцесте, про него больше БРЕШУТ. Известно много случаев когда в результате природных катаклизмов ограниченные популяции оказались ИЗОЛИРОВАННЫМИ от остального Человечества и инцест был ПОНЕВОЛЕ. В результате они не только ВЫЖИВАЛИ, но становились ЗДОРОВЕЕ - в них вымирали ГЕНЕТИЧЕСКИЕ УРОДЫ, которых лечит МЕДИЦИНА. А здоровые родители В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ рожают ЗДОРОВЫХ детей.AMAndrew MatseevskyНе попадаться.Владимир ЛисуковДа и трахайся на здоровье, пока не женится парубок. Пусть за отца тебя удовлетворяет, с него не убудет и тебе хорошо.Комментировать
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