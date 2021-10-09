Женские страсти

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Сплю с сыном мужа

Сплю с сыном мужа

Мне 34, мужу 45, мы живем вместе 7 лет. У него от первого брака сын, которому сейчас 22, и очень похож на мужа почти всем.

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Александр Гончаров
Блядь вы конченная !!!, больше нечего сказать!
Александр Киевская Русь
Конечно, нечего. Если нет ума, считай калека!
Karmadon
Но не проститутка же? Проститутка за деньги, а блядь - в свое удовольствие. И на здоровье!
Елена
Муж старый. А женщине нужен мужчина. Зачем далеко ходить если под боком готовый любовник. От него кстати и родить можно. Пока не старый семя не гнилое как у старого мужика
Владимир Eвтушенко
В 45 старый? У вас с головой не всё в порядке, просто баба шлюха.
Александр Киевская Русь
Согласен на 100%! Проводились исследования. Чем старше родители, тем неполноценнее дети.
Елена
Да старый!. 45 лет для мужчины это рассвет сил.. но не для 35 летней!.просто уж живут и живут.. семья типа. Привыкли. Все конечно резные.. но тем не менее 45 не 35
Владимир Eвтушенко
Перл глупости.
Wlad Wlad
Член с вагиной ровесников не ищут. А все "моральные принципы" фемизданутое "общество потребления" давно слило в канализацию.
White Volga
Если уж бл@дь, зачем об этом на весь мир заявлять?
Rosomaha
как это не банально, только блядь она и в Африке блядь, а истории, что муж постоянно занят, это уже говорит о том, что и умишка у шалав куцый, никакого полёта фантазии...
Максим Шишкин
Какая мерзость…
наталья
Не ужели так свербит между ног что полностью мозги отключаются.читаешь и какое омерзение чувствуешь к этой озабоченной суке
Александр Киевская Русь
Я сомневаюсь, что вы женщина.
Karmadon
Правильно. Если с мужем получается не очень - купи себе "дылду" по размеру, да забавляйся в свое удовольствие.
Wlad Wlad
Да ладно, это всего лишь ПАСЫНОК. А все больше "образованных" САМОК спят СО СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ.
alexander
Трудно это представить! Чем это можно доказать?
Alexander Kneper
Инцест штука мерзская, но к сожалению имеет место быть. Известен с глубокой древности. Еще египетские фараоны спали со своими сестрами. Это было освящено обычаем. Но в данном случае это в общем то обычная измена, а не инцест.
Alexander Kneper
Инцест штука мерзская, но к сожалению имеет место быть. Известен с глубокой древности. Еще египетские фараоны спали со своими сестрами. Это было освящено обычаем. Ну и пресловутый "Эдипов комплекс" когда сын спит не с мачехой, а с собственной матерью (( ; Но в данном случае это в общем то обычная измена, а не инцест.
Владимир Eвтушенко
Вы лицемер, оправдывающий шлюу. А здесь инцеста нет и в поминен.
Alexander Kneper
Во первых не оправдываю, просто отметил, что это не инцест. А во вторых если женщина изменяет мужу, то она по вашему шлюха. Ну а если муж изменяет жене, кто он тогда "шлюх"-кобель, или мужику можно ?!
Александр Киевская Русь
Трахайтесь на здоровье и не забивайте голову нравственными бреднями родом из средневековья. Другой альтернативы все равно нет при равнодушном муже.
Wlad Wlad
Кстати об инцесте, про него больше БРЕШУТ. Известно много случаев когда в результате природных катаклизмов ограниченные популяции оказались ИЗОЛИРОВАННЫМИ от остального Человечества и инцест был ПОНЕВОЛЕ. В результате они не только ВЫЖИВАЛИ, но становились ЗДОРОВЕЕ - в них вымирали ГЕНЕТИЧЕСКИЕ УРОДЫ, которых лечит МЕДИЦИНА. А здоровые родители В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ рожают ЗДОРОВЫХ детей.
Andrew Matseevsky
Не попадаться.
Владимир Лисуков
Да и трахайся на здоровье, пока не женится парубок. Пусть за отца тебя удовлетворяет, с него не убудет и тебе хорошо.

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