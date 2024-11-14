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Царьград

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Соскочить с, решающей всё, иглы! Молодая девушка за минуту до укола отказалась уйти из жизни при помощи эвтаназии

Соскочить с, решающей всё, иглы! Молодая девушка за минуту до укола отказалась уйти из жизни при помощи эвтаназии

Роми долгое время боролась с анорексией и клинической депрессией и решила в какой-то момент покончить с этим, но жажда жизни оказалась сильнее.

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