Умер бывший председатель Европарламента Хенш

На 88-м году жизни скончался экс-глава Европейского парламента (ЕП) Клаус Хенш. «Мы скорбим о потере защитника Европы, который вступил в должность во время глубоких перемен на нашем континенте», — написала действующий председатель ЕП Роберта Метсола в соцсети Х.