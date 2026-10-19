До встречи лидеров стран АТЭС в китайском Шэньчжэне остался месяц, и уже обозначилась главная интрига — состоится ли трехсторонний контакт глав РФ, КНР и США и с какой повесткой Фото: © Sputnik / Сергей Савостьянов / POOL На недавнем пленарном заседании клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопрос главы китайского Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо о возможности трехсторонней встречи и роли Пекина в мирном урегулировании украинского кризиса.