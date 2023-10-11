Театр абсурда
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Театр абсурда

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Петр Верзилов теперь в окопах ВСУ,в полном боевом прикиде

Петр Верзилов теперь в окопах ВСУ,в полном боевом прикиде

Интересно, что Верзилов был промоутером группы «Война» и «Восстания Пиписек» (Pussy Riot).Группа «Война» получила премию Кандинского за работу уровня умственно отсталого школьника, мужской половой орган криво нарисовали на мосту в Питере.

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Комментарии
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Андрей
пора двухсотиться этой сволочи
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16 час.

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