ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семья"Хорошая жена должна и на сто рублей мужу уметь стол накрыть" - заявил мне супруг Фото из интернета Мой муж считает, что хорошая жена и на сто рублей накроет мужу нормальный стол.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваДействительно,какие проблемы? На 100 рублей можно купить пакет молока и буханку хлеба и целый день кормить этим мужа))))АфанасийКакая жена, такой и бюджет с накрытым столом, она не поняла что он имел ввиду.Алексей Логиновмуж заявил, что больше денег уходило на мои "мотания туда-сюда". " -------- Обычное дело. Бабы работу ищут ни ту, за которую больше платят, а ту, на которой можно ничего не делать. И какой смысл ее туда отпускать? Чтобы потом заявляла: "Мой полы, жри макароны - я ведь тоже работаю..."Анна ЭржибоваИдите работать какие проблемы?тогда придётся на 200 руб. кормить)Вера ФедороваНе представляю, как можно одной зарплатой выплачивать ипотеку. И всегда удивляюсь женщинам, которым кто-то что-то "запрещает". У всех маленькие дети болеют, и практически у всех на работе это не любят. Но все как-то выкручиваемся и до школы мало кто сидит дома- большинство идут работать, если хотят нормально жить.Олег АнатольевичВопрос:-Почему её папа в свою фирму на работу не взял? Похоже на то,что весь рассказ совершенная "фантазия",то бишь враньё.Комментировать
Свежие комментарии