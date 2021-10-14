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"Хорошая жена должна и на сто рублей мужу уметь стол накрыть" - заявил мне супруг

"Хорошая жена должна и на сто рублей мужу уметь стол накрыть" - заявил мне супруг

  Фото из интернета Мой муж считает, что хорошая жена и на сто рублей накроет мужу нормальный стол.

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Элина Морозова
Действительно,какие проблемы? На 100 рублей можно купить пакет молока и буханку хлеба и целый день кормить этим мужа))))
Афанасий
Какая жена, такой и бюджет с накрытым столом, она не поняла что он имел ввиду.
Алексей Логинов
муж заявил, что больше денег уходило на мои "мотания туда-сюда". " -------- Обычное дело. Бабы работу ищут ни ту, за которую больше платят, а ту, на которой можно ничего не делать. И какой смысл ее туда отпускать? Чтобы потом заявляла: "Мой полы, жри макароны - я ведь тоже работаю..."
Анна Эржибова
Идите работать какие проблемы?тогда придётся на 200 руб. кормить)
Вера Федорова
Не представляю, как можно одной зарплатой выплачивать ипотеку. И всегда удивляюсь женщинам, которым кто-то что-то "запрещает". У всех маленькие дети болеют, и практически у всех на работе это не любят. Но все как-то выкручиваемся и до школы мало кто сидит дома- большинство идут работать, если хотят нормально жить.
Олег Анатольевич
Вопрос:-Почему её папа в свою фирму на работу не взял? Похоже на то,что весь рассказ совершенная "фантазия",то бишь враньё.

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