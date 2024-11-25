Более 20 самолетов совершили посадки в других аэропортах из-за пожара в Анталье

Свыше 20 самолетов сделали вынужденную посадку в аэропортах Даламана, Измира и других турецких городов из-за возгорания самолета российской авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта.
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