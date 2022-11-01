Россия и Турция запускают крупнейший газовый хаб и могут сорвать джекпот, Европа несет экономические потери

Москва и Анкара согласовали строительство газораспределительной станции на территории Турции и не откладывая дела в долгий ящик, приступили к его реализации.
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