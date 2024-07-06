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Когда появляется второе дыхание?

Когда появляется второе дыхание?

С включением кислородного метаболизма В спокойном состоянии организм стремится затрачивать как можно меньше энергии, так что в первые минуты после перехода к бегу или другой нагрузке мышцам ее не хватает, как не хватает и кислорода.

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