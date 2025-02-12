Максим Виторган показал римские каникулы с новой возлюбленной

В ноябре беглый актер Максим Виторган сообщил о том, что у него появилась новая возлюбленная. Однако свое счастье он представил поклонникам только в январе, а сейчас пара сделала шаг вперед — они поделились множеством совместных фотографий.
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