Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Дмитрий Яковлев

"кораблю, команда которого не знает, куда плывет," по логике любой ветер будет ПОПУТНЫМ?:) "Набивание цены"..простите-но это ЖЕНСКАЯ..манера . Уют? Поверьте , 90 % мужчин ДО ФОНАРЯ , насколько ровно висят занавески...А вот именно ЖЕНЩИНАМ это важно , да ещё и требуют за эти самые "ровно висящие занавески" им ноги мыть и воду пить..