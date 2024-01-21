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Всё о разводах

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Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Тяжела и неказиста жизнь некоторых беззащитных товарищей. Сначала коварные женщины тащат их в брак (в самых тяжелых случаях – пузом в ЗАГС), а потом выпинывают из брака, что тоже вызывает массу возмущения.

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Комментарии
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Дмитрий Яковлев
&quot;кораблю, команда которого не знает, куда плывет,&quot; по логике любой ветер будет ПОПУТНЫМ?:) &quot;Набивание цены&quot;..простите-но это ЖЕНСКАЯ..манера .  Уют? Поверьте , 90 % мужчин ДО ФОНАРЯ , насколько ровно висят занавески...А вот именно ЖЕНЩИНАМ это важно , да ещё и требуют за эти самые &quot;ровно висящие занавески&quot; им ноги мыть и воду пить..
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