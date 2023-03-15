Нью Информ

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Рыбак провалился под лед Воронежского водохранилища

Рыбак провалился под лед Воронежского водохранилища

Рыбак провалился под лед водохранилища в Воронеже рядом с улицей Артамонова, сообщают СМИ. Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром, 15 марта.

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