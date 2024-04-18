Республиканцы раскритиковали инициативу спикера Джонсона по выделению средств Украине и Израилю

Законодатели-республиканцы высказались против инициированного спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном плана по выделению финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам Соединённых Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе.
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