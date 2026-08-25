ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Медведев заявил о ключевой роли женщин в СВО, Мизулина добилась отмены концерта Канье Уэста: главное за сутки

Медведев заявил о ключевой роли женщин в СВО, Мизулина добилась отмены концерта Канье Уэста: главное за сутки

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подвел итоги четырехлетней работы «Женского движения», концерт Канье Уэста в Петербурге официально отменен после заявления Екатерины Мизулиной, а Минфин предложил годовую налоговую отсрочку для селлеров Wildberries, пострадавших от атак БПЛА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии