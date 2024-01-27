Путин призвал передать Россию в руки новой элиты страны

Владимир Путин назвал участников специальной военной операции настоящей элитой, которым можно доверить будущее государстваБойцы и другие участники специальной военной операции должны сформировать новую элиту страны.
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