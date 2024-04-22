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На помощь многодетным для погашения ипотеки направят 650 млрд рублей

На помощь многодетным для погашения ипотеки направят 650 млрд рублей

ТАСС/Светлана Денисова Сохранение выплат для многодетных семей на погашение ипотечных кредитов до 2030 года потребует от бюджета дополнительных 650 млрд рублей, свидетельствуют материалы к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, с которыми ознакомились "Известия".

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