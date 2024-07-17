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Русская весна

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«Русская Весна» на Первом канале: взятие Урожайного и наступление «Отважных» у Покровска (ВИДЕО)

«Русская Весна» на Первом канале: взятие Урожайного и наступление «Отважных» у Покровска (ВИДЕО)

Репортаж военного корреспондента «Русской Весны» Анастасии Михайловской на Первом канале: о взятии Урожайного и наступлении «Отважных» у Покровска.

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