ЦБ предупреждает: мошенники обманывают граждан под видом работодателей

Банк России зафиксировал рост случаев мошенничества, связанных с фальшивыми вакансиями. Злоумышленники размещают объявления о работе в крупных компаниях, государственных структурах или даже в самом Банке России.
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