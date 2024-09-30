Литература: За что называли «заумником» и писали доносы на детского поэта Введенского, и Почему он велел «кланяться времени»

В эпоху СССР имя Александра Введенского сопровождалось краткой и разноречивой информацией. Друзья отзывались о нем как о воспитанном аккуратисте, сдержанном и не терпящем нецензурных выражений, недоброжелатели говорили, что он картежник и шалопай, который много пьет и нюхает эфир.
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