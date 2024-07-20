Зачем геймерам высокоскоростные накопители? Максим МорозовТвердотельные накопители (SSD) стали стандартом в мире хранения данных, и любой пользователь, столкнувшийся с этой сменой поколений, не захочет возвращаться к жестким дискам (HDD).
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