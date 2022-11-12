Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Главный тренер «Мактаарала» Горовенко заинтересовал «Тобол» (А. Кожахмет)

По информации журналиста Айдына Кожахмета главный тренер «Мактаарала» Константин Горовенко заинтересовал костанайский «Тобол».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх