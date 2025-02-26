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Царьград

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Колумбийский президент обвинил Зеленского в передаче Украины США

Колумбийский президент обвинил Зеленского в передаче Украины США

Президент Колумбии Густаво Петро критикует Владимира Зеленского за манипуляции европейцами и уступку экономики Украины США, заключив соглашение о редкоземельных металлах.

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