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США не допустят послаблений в отношении России до завершения украинского кризиса

США не допустят послаблений в отношении России до завершения украинского кризиса

Министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову, что Вашингтон не пойдет на экономические послабления в отношении Москвы до завершения украинского конфликта.

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