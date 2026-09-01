США не допустят послаблений в отношении России до завершения украинского кризиса

Министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову, что Вашингтон не пойдет на экономические послабления в отношении Москвы до завершения украинского конфликта.
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