MESU Sep 2: Can 7624 Support Push Price Toward 7673? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU tested the 7,624 level overnight and has shown an initial reaction from buyers, leaving the short-term outlook neutral to slightly bullish.
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