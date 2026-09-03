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10 000 мАч, камера Sony и IP69 — 345 долларов. Представлена международная версия Vivo V80 Lite

10 000 мАч, камера Sony и IP69 — 345 долларов. Представлена международная версия Vivo V80 Lite

Он отличается от ранее представленного в Индии Vivo V80 Lite Vivo представила в Малайзии международную версию смартфона V80 Lite, главной особенностью которой стал аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч.

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