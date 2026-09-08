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Царьград

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«Скоро подробности»: журналист Юнашев анонсировал созвон Путина и Трампа

«Скоро подробности»: журналист Юнашев анонсировал созвон Путина и Трампа

Путин и Трамп могут поговорить по телефону сегодня вечером.Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своём авторском канале сообщил о подготовке международного телефонного разговора президента России на вторую половину дня.

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