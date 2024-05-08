Bloomberg: Российские миллиардеры возвращают активы на родину

Российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, начали переводить активы на родину – из-за того, что западные страны, в частности, Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России, пишет Bloomberg.
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