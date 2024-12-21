Зачем Трамп пугает поглощением Канады

@ Sean Kilpatrick/Zuma/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета Избранный президент США начал заниматься настоящим троллингом и хамством в адрес Канады и лично канадского премьера Джастина Трюдо.
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