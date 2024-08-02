Израиль заявил о нанесении лишь одного удара по Ливану в канун гибели Хании

Точечный удар в Бейруте для ликвидации одного из лидеров шиитского движения «Хезболла» Фуада Шокра был единственной атакой, которую совершила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в канун гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
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