Израиль заявил о нанесении лишь одного удара по Ливану в канун гибели Хании

Точечный удар в Бейруте для ликвидации одного из лидеров шиитского движения «Хезболла» Фуада Шокра был единственной атакой, которую совершила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в канун гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.