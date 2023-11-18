Почти 150 мужчин проверились на рак предстательной железы перед игрой ХК "Сибирь"

На стадионе "Сибирь-Арена" в Новосибирске прошла акция "Мужское здоровье".В четверг, 16 ноября, болельщики хоккейного клуба "Сибирь" смогли пройти обследование на заболевание раком предстательной железы перед игрой команды с клубом "Металлург на сталионе "Сибирь-Арена".