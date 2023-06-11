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Журналист Херш: большинство государств поддерживают Россию в украинском конфликте

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Россия пользуется широкой поддержкой в конфликте с Украиной по всему миру.

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