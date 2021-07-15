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Меркель заявила о наличии у Евросоюза инструментов для защиты Украины

Меркель заявила о наличии у Евросоюза инструментов для защиты Украины

В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против России могут быть задействованы «многие инструменты» со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

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