Джибути стала 72-м участником «соглашений Артемиды» — космическая коалиция NASA продолжает расширяться

Это уже восьмая страна Африки, присоединившаяся к лунным соглашениям Республика Джибути присоединилась к Artemis Accords — международным принципам сотрудничества при исследовании Луны, Марса и других объектов Солнечной системы.
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