Reuters: Китай несерьезно отнесся к новым экономическим ограничениям США

Взвешенная реакция Китая на решение США повысить тарифы на китайские товары стоимостью 18 миллиардов долларов, от шприцов до батареек, предполагает, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира охладятся еще больше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии