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Reuters: Китай несерьезно отнесся к новым экономическим ограничениям США

Reuters: Китай несерьезно отнесся к новым экономическим ограничениям США

Взвешенная реакция Китая на решение США повысить тарифы на китайские товары стоимостью 18 миллиардов долларов, от шприцов до батареек, предполагает, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира охладятся еще больше.

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