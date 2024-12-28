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Царьград

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Правительство России исключит доходы инвалидов от оценки нуждаемости

Правительство России исключит доходы инвалидов от оценки нуждаемости

Правительство России обновило список доходов, не учитываемых при оценке нуждаемости в соцуслугах. Изменения коснутся граждан с инвалидностью и семей с детьми, повышая доступность помощи для нуждающихся.

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