В ночь с 25 на 26 февраля в работах по уборке города Иванова были задействованы 35 единиц спецтехники

В ночь с 25 на 26 февраля в работах по уборке города Иванова были задействованы 35 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 25 на 26 февраля в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 35 единиц спецтехники.