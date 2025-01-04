В Белом доме не поменяли решение о приспущенных флагах из-за инаугурации Трампа

Белый дом не планирует пересматривать свое решение о приспущенных флагах в память об экс-президенте США Джимми Картере на 20 января, на время инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.
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