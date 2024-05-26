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Закон и Порядок

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В ЕС опасаются плана США по российским активам

В ЕС опасаются плана США по российским активам

Politico: в ЕС опасаются расходов налогоплательщиков из-за плана США по активам В ЕС хотят добиться гарантий от США, что налогоплательщики не окажутся «на крючке» из-за плана по выделению Украине $50 млрд в кредит под залог будущих доходов от активов России.

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Комментарии
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лидия кошель
Европа так и хочет оказаться опят в ж-пе благодаря США.
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10 час.
alik3456 Джексон
Так она давно в жопе у америке торчит и что то ищет. Наверное заначку.
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8 час.
Вячеслав Дегтярев
да конфисковать всё в РФ у них и голову не забивать - показать свою силу воли, духа что няньчиться с ними - её силу все бояться..........
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3 час.

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