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Израиль пришел к выводу о необходимости готовиться к войне с Турцией

Израиль пришел к выводу о необходимости готовиться к войне с Турцией

Израиль должен быть готов к прямой вооруженной конфронтации с Турцией. К такому выводу пришла правительственная комиссия Нагеля (под руководством бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля Джейкоба Нагеля.

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