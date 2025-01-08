Израиль пришел к выводу о необходимости готовиться к войне с Турцией

Израиль должен быть готов к прямой вооруженной конфронтации с Турцией. К такому выводу пришла правительственная комиссия Нагеля (под руководством бывшего главы Совета национальной безопасности Израиля Джейкоба Нагеля.
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