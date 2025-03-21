АР

Анна Романовп

У Россиян нет больше забот и проблем, как только считать шайбы этого Овечкина? Собирается возвращается на родину, стареет, спросите у него , чем он помог нашим парням на СВО. Эго тетка смотрит на фотографиях так, как никто из знаменитых женщин не смотрел. Предатели. Пусть заработанные доллары проедает. Пусть остаётся в Америке, там он был счастлив. Нам одной сучки родниной хватает.