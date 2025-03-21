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Овечкин забросил 888-ю шайбу и снова сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин забросил 888-ю шайбу и снова сократил отставание от рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Филадельфии».

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Комментарии
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АР
Анна Романовп
У Россиян нет больше забот и проблем, как только считать шайбы этого Овечкина? Собирается возвращается на родину, стареет, спросите у него , чем он помог нашим парням на СВО. Эго тетка смотрит на фотографиях так, как никто из знаменитых женщин не смотрел. Предатели. Пусть заработанные доллары проедает. Пусть остаётся в Америке, там он был счастлив. Нам одной сучки родниной хватает.
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19 час.
NI
Natalya Ivanova
Мне тоже не понятен такой повышенный интерес к шайбам Овечкина и к хоккейному титулу чужой страны.
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13 час.
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